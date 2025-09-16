Mersin Spor Kulübü Yeni Sezon Kadrosunu Tanıttı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekibi Mersin Spor Kulübü (MSK), kadrosunu tanıttı.

Geçen sezonda kadrosundaki oyuncular Pako Cruz, Gabriel Olaseni, Justin Cobbs, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı, Anıl Alyanak ile sözleşme uzatıp, Ergi Tırpancı, Hakan Sayılı, Leon Harun Apaydın, Ronald March, Ben Bentil, Jack White, Anthony Cowan Jr. ve Kuzey Livaneli'yi renklerine bağlayan Mersin ekibi, tanıtım toplantısını Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlendi.

Etkinlikte, teknik kadro ve kulüp yöneticileri de yer aldı.

Kulüp başkanı Berkay Üstündağ, programdaki konuşmasında, Türkiye'de basketbolun her geçen yıl ivme kazandığını söyledi.

Geçen yıl mücadele ettikleri kulvarlarda iyi bir sezon geçirdiklerini dile getiren Üstündağ, "Yakaladığımız istikrar, yönetim kurulumuzun azmi, takımızın özverisi ve staff (kadro) ekibin çalışmasıyla beraber çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." dedi.

Başantrenörü Sevim: "Başarı çıtasını en yukarılara taşıma amacındayız"

Başantrenör Can Sevim, 3 yıldır başında olduğu takımda her yıl üstüne koyarak yola devam ettiklerini dile getirdi.

Hayal ettiklerinin ötesinde başarılar kazanmaya başladıklarını vurgulayan Sevim, şu değerlendirleyi yaptı:

"Hedeflerimiz her geçen yıl üstüne koyarak daha iyisini yapmak üzerine kuruldu. Yönetimimizle ilk günden bu yana çok uyumlu çalışıyoruz. Onların da desteğiyle hedefimiz, Avrupa'da gideceğimiz noktaya kadar gitmek, Türkiye liginde başardıklarımızı tekrarlayarak Avrupa'da kalmayı garantilemek ve yolun sonunda da umarım burada final oynayan bir takımı yaratmak. 2-3 yıllık süreç içerisinde dörtlü final görmek istiyoruz. Başarı çıtasını en yukarılara taşıma amacındayız."

Takım kaptanı Cruz: "Beklentiyi karşılamak için elimizden geleni yapacağız"

Takım kaptanı Pako Cruz da geçen sezon elde ettikleri başarıda kulüp yönetimi ve taraftarın büyük desteğinin olduğunu vurgulayarak "Bu sezon bizden bir beklenti var. Bunu karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen sene olduğu gibi bütün şehrin ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kaptan Kartal Özmızrak da geçen sene yakaladıkları başarıyı bu sezon daha da ileriye taşımak için mücadele edeceklerini kaydetti.