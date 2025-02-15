TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek

İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor
Sanayide dehşet anları! Sinir krizi geçiren kadın ortalığı savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın, gaza yüklenip dükkana daldı

Mersin Spor Kulübü Yarı Finalde Beşiktaş'a Yenildi

Mersin Spor Kulübü Yarı Finalde Beşiktaş'a Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor Kulübü, ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a 83-63 mağlup oldu. Başantrenör Can Sevim, son 4'te olmakla gurur duyduklarını belirtti ve lige odaklanacaklarını açıkladı.

ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a mağlup olan Mersin Spor Kulübü'nde Başantrenörü Can Sevim, "Son 4 takım arasında yer almak bizim için büyük bir başarı ve gurur kaynağı" dedi.

ING Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Tofaş'ı geçen Mersin Spor Kulübü (MSK), Şanlıurfa'da oynanan yarı final mücadelesinde Beşiktaş'a 83-63 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren MSK Başantrenörü Can Sevim, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilere teşekkür ederek, "Öncelikle son 4 takım arasında yer almak bizim için büyük bir başarı ve gurur kaynağı. İsterdik ki daha fazlası olsun. Beşiktaş ile 35 dakika başa baş oynasak da son 5 dakikada daralan rotasyonumuz ve yorgunluk nedeniyle oyundan düştük ve maalesef kupaya veda ettik" diye konuştu.

Milli takım arasını iyi değerlendirerek lige odaklanacaklarını dile getiren Sevim, "Önümüzde uzun bir sezon var. Bıraktığımız yerden daha istekli ve iştahlı bir şekilde lige dönmeliyiz" dedi.

Ligde 6. sırada bulunan MSK, verilen aranın ardından 1 Mart'ta deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Emre'ye Adana'da büyük şok
img

Ekmeğin fiyatını duyan fazla fazla alıyor
img

Türkçe resmi dil ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.