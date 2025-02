Mersin Spor Kulübü, Play-Off Hedefi İçin Manisa Basket'i Bekliyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla play-off hedefine adım adım ilerleyen Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu Manisa Basket ile yapacağı maçta galibiyeti hedefliyor. Hazırlıklarını sürdüren MSK'nın başantrenörü Can Sevim, kalan tüm maçların zorlu geçeceğine dikkat çekerek, "Her maçı final müsabakası olarak görmemiz lazım" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken MSK, milli takım arasının ardından oynayacağı Manisa Basket karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular teknik heyetin taktikleri doğrultusunda idman yaparken, takımın moral motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlendi.

Can Sevim: "Her maçı final müsabakası olarak görmemiz lazım"

Deplasmanda oynayacakları Manisa Basket maçının zorlu geçeceğini belirten başantrenör Sevim, lig sonu hedefine adım adım ilerlediklerini kaydetti. Takımın iyi bir noktaya geldiğini ve hedeflerinin üzerinde galibiyet sayısına ulaştıklarını ifade eden Sevim, "Geldiğimiz nokta çok iyi bir nokta. 18 maçta 11 galibiyet almayı başardık. Bu belki de hedeflerimizin üzerinde bir galibiyet sayısı. Türkiye Kupası'nda da dörtlü finale kalmayı başardık. Önümüzde 12 haftalık bir sürecimiz var. Sezonun buradan sonrası çok zorlu ve mücadeleci geçecektir" diye konuştu.

Galibiyet odaklı çalışmaları sıkı bir şekilde sürdüreceklerini ifade eden Sevim, "Şimdi kalan 12 haftadaki her maçı final müsabakası olarak görmemiz lazım, her maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Her takımın kendi hedefleri var. Her takım hedefleri doğrultusunda çok daha fazla mücadele edecektir. Bu mücadeleye hazır olmamız lazım" dedi.

Canberk Kuş: "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum"

Takımın forvet oyuncularından Canberk Kuş da takım içerisinde atmosferin oldukça iyi olduğunu belirterek, galibiyete odaklandıklarını kaydetti. Kuş, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için bence çok iyi durumdayız. Sezona da çok iyi başladık. İstemediğimiz mağlubiyeteler aldık ama hedef maçlarımızın birçoğunu kazandık. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Anıl Alyanak: "Bu maçtan da galibiyet alıp önümüze bakmak istiyoruz"

Takımın en genç oyuncusu Anıl Alyanak ise "Şu an çok iyi bir konumdayız. Önümüzde Manisa maçı var. Bu maçtan da galibiyet alıp önümüze bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdüren MSK, 1 Mart Cumartesi günü deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak. - MERSİN