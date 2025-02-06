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Mersin Spor Kulübü, Karşıyaka Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor

Mersin Spor Kulübü, Karşıyaka Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Mersin Spor Kulübü, sahasında Karşıyaka ile oynayacağı maça galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Başantrenör Can Sevim ve oyuncular, taraftar desteğinin kendileri için önemine vurgu yaparak motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda yakaladığı çıkışla taraftarlarını sevindiren Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında oynayacağı Karşıyaka maçında galibiyeti hedefliyor. Son oynadığı 6 maçtan 5'ini kazanan MSK'nın başantrenörü Can Sevim, "Taraftarımızın desteğiyle yine kazanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden MSK, yarın sahasında oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleştirilen son idmanda oyuncuların oldukça hırslı ve keyifli oldukları gözlemlenirken, Başantröner Can Sevim, taraftarların da desteği ile sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Karşılaşmaya, oynadıkları son 6 maçın 5'ini kazanmış olmanın verdiği motivasyonla hazırlandıklarını belirten Sevim, kazanılan maçların oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Puan cetvelinde 6. sıraya yükseldiklerinin altını çizen Sevim, "Karşıyaka maçı sonrası 5. sıraya çıkma şansı da artık elimizde. Çünkü bu hafta aynı galibiyette olduğumuz Galatasaray ve Bahçeşehir birbirleriyle oynuyorlar. Takımda motivasyon gayet yerinde. İyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Karşıyaka maçından sonra Tofaş ile yine sahamızda oynayacağımız çok önemli bir Türkiye Kupası çeyrek final maçımız olacak" diye konuştu.

Mersinli basketbolseverlerin verdiği desteğin önemli olduğunu dile getiren Sevim, her karşılaşmada bu itici gücün varlığını hissetmek istediklerini kaydederek, "Her maçta bizi muhteşem bir şekilde destekliyorlar, onlardan güç alıyoruz. Onlarla beraber kendimizi daha iyi hissediyoruz, daha motive oluyoruz. Taraftarımızın desteğiyle yine kazanmak istiyoruz" dedi.

Emre Tanışan: "Takım olarak oldukça motiveyiz"

Oyunculardan Emre Tanışan da çıktıkları tüm müsabakalardan galip ayrılmak istediklerini belirterek, hazırlıkları da bu şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Son 6 maçta 5 galibiyet aldıklarını hatırlatan Tanışan, "Takım olarak oldukça motiveyiz. Karşıyaka, belki sıkıntıları olan bir takım ama yine de zor maç olacak" diye konuştu. Taraftarlara da seslenen Tanışan, tribünlerden aldıkları desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Tevfik Akdamar: "Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtıyoruz"

Tevfik Akdamar ise hafta içi Türkiye Kupası'nda oynayacakları Tofaş maçı öncesi Karşıyaka karşılaşmasını kazanmak istediklerini dile getirerek, "Karşıyaka maçından sonra Tofaş'la oynayacağız. Bu da bizim için çok önemli bir maç olacak. Çok iyi hazırlanıyoruz. Çalıştıklarımızı sahaya iyi yansıtıyoruz. Umarım enerjimizle ve taraftarımızın desteğiyle maçı kazanan taraf olacağız. Taraftarımız bizim itici gücümüz. Bizi her zamanki gibi desteklerlerse galip gelen taraf biz oluruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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