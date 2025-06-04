Mersin Spor Kulübü Basketbolda Avrupa Hedefli İkinci Sezonuna Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, başarılı performansıyla dikkat çekti. Sezonu 6. sırada tamamlayan ekip, yeni hedefini Avrupa kupalarına katılmak olarak belirledi.

Genç, dinamik ve hırslı kadrosuyla mücadele eden MSK, sahada sergilediği yüksek tempolu oyunuyla büyük takımların korkulu rüyası haline geldi. Koçun stratejik dokunuşları ve oyuncuların sarsılmaz takım ruhu, sezon boyunca MSK'yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yaptı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi, üst sıraları zorlayarak 'biz de buradayız' dedi. Şimdi ise gözler Avrupa'da. Yönetim ve teknik heyet şimdiden gelecek sezonun planlamasına başlarken gözünü Avrupa kupalarına dikti. Mersin'i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen kulüp, taraftarının da desteğiyle bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor. Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

"Bizim için hayal gibi bir sezon geçti"

MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Sevim, "Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Beklenenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok zorlu bir sezondu. Çünkü çok kaliteli ve bizden bütçesi bizden daha fazla olan ekiplere karşı onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6.'sı olmayı başardık. Bu yılki asıl hedefimiz olan Avrupa kupalarına katılma şansını da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma olarak elde etmiş olduk. Beklentimizin üstünde bir sezondu" dedi.

"Avrupa kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz"

Play-off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını kaydeden Sevim, "Bu başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek. Avrupa kupalarında her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız; bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde, Avrupa Kupaları'nı da kaldırabilecek bir kadro kurmak ve ilerleyen yıllarda da daha büyük başarılara imza atarak, bu yolda başarımızı büyüterek devam edebilmek" ifadelerini kullandı.

Başarılarının azımsanmayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim, "Birçok takım bunu yıllarca başaramadı. Biz lige çıktığımız ilk senemizde Türkiye Kupası'nda yarı final oynadık. Ligin 6.'sı olarak play-off'larda yer aldık. Bunların hepsi bizim için bir tecrübeydi. Bu tecrübeleri cebimize koyarak, bundan sonrasında bu istikrarı Türkiye liginde sağlayıp Avrupa kupaları ile beraber bunu yönetmeyi ve yürütebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sezonlardaki ilk hedefimiz bu olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN