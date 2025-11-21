Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 Yenerek Maçı Kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87'lik skorla mağlup etti. Maçın skorları periyotlar itibarıyla 22-17, devre 41-40, 3. periyot ise 63-57 olarak kaydedildi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Mersin Spor : OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10
Karşıyaka : Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız
1. Periyot: 22-17
Devre: 41-40
3. Periyot: 63-57
Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig ( Karşıyaka )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor