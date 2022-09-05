Mersin spor haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde organize edilen ' Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası' başladı.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yoğun bir ilgiyle başlayan turnuvaya, 11 yabancı ülke ve 30 ilden toplam 314 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de turnuva öncesi sporcuları ziyaret ederek, başarılar diledi. Turnuvanın startı Başkan Seçer ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın açılış hamlesiyle verildi. 10 Eylül tarihine kadar sürecek turnuvada, dereceye giren isimlere ödülleri verilecek.

"Bu turnuvalar, toplumsal anlamda dünyaya mesaj veriyor"

Turnuvayı hem kent hem de ülke tanıtımı açısından çok değerli bulduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Özellikle şehir dışından, hatta yabancı ülkelerden gelen misafirlerimize, güzel bir Mersin mevsiminde, güzel günler geçirmelerini diliyorum. Çok güzel bir organizasyon. Satranç Federasyonu Başkanımız başta olmak üzere, turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin her şeyden önce dini, dili, ırkı ne olursa olsun, dünya insanlarının bir arada barışı temsilen, dünyaya bir mesaj vereceği etkinlikler olmasını diliyorum. Zaten kültürün, sanatın, sporun ana misyonu da budur" dedi.

"Diğer tüm uluslararası turnuvalara örnek bir turnuva"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise faaliyet programına yoğun bir şekilde devam ettirdiklerini belirterek, "Türkiye Satranç Federasyonu'nun, bugün 1 milyon 90 bin lisanslı sporcusu var. Şunu memnuniyetle belirtmek isterim ki, geldiğimiz bu noktada yerel yönetimlerin bize çok önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Bugün 6'ncısını hayata geçirdiğimiz Uluslararası Mersin Açık Satranç Turnuvası da bunun en önemli göstergelerinden biri. Mersin turnuvası, hem organizasyon yeteneği anlamında hem de reytingi yüksek sporcuların katılımı anlamında, diğer tüm uluslararası açık satranç turnuvalarımıza örnek teşkil eden bir turnuva" diye konuştu.

Sporcular, açılışın ilk oyununa başladılar

Turnuvaya Rusya'dan katılan uluslararası büyük usta Vyacheslav Ikonnikov, "Bu etkinliğe ilk defa katılıyorum. Gayet iyi, katılımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Bir belediyenin, federasyonla beraber böyle bir organizasyon düzenlemesi güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Mersin'de yaşayan Alperen Metin, "Küçüklüğümden beri satrançla haşır neşir oldum. Turnuva çok iyi olmuş. Her şeyi çok iyi hazırlamışlar. Mersin Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuna ilk defa katılıyorum. Sistem iyi bence. Ayrıca 10 tane GM oyuncusu getirmeleri de çok iyi olmuş. Onları da izleyerek, zevkle maçlarına katılabileceğiz" şeklinde konuştu.

Bu turnuvaya daha önce de katıldığını belirten 11 yaşındaki satranç oyuncusu Şirin Annaberdiyeva, "Bu sene ikinci turnuvamı oynayacağım ve yüksek puan çekmeyi düşünüyorum. Babam da büyük usta olduğundan satrancı çok iyi biliyorum. Bence turnuva çok başarılı. Organizasyon çok güzel" dedi.

5 yaşından beri satranç oynayan ve birçok ödüle sahip Ege Öz, "Daha önce bir kez katılmıştım ve buraya takım turnuvası için gelmiştik. Bu iyi bir organizasyon olmuş. İddialıyım, diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN