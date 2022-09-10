Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin spor haberleri | Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Spor Haberleri

Mersin spor haberleri | Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası

Mersin haberlerine göre İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, ilk gün yarışlarında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

İtalya'da düzenlenen 4. Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milli atletler, ilk gün yarışlarında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pescara kentinde bugün başlayan organizasyonda 200 metre kategorisinde yarışan milli atlet Anthony Smith 20.7'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Gülle atma kategorisinde mücadele eden Alperen Karahan da 19.15'lik atışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

5000 metre kategorisinde koşan Ramazan Baştuğ ise 14.29.27'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Akdeniz Atletizm Birliği'ne (MAU) üye 28 ülkeden sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Atletizm Akdeniz İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title