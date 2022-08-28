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Mersin spor haberi... Mersin'de yüzme şenliği düzenlendi

Spor Haberleri

Mersin spor haberi... Mersin'de yüzme şenliği düzenlendi

Mersin bölgesinden gelen habere göre Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen yüzme şenliğine 165 çocuk katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen yüzme şenliğine 165 çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan 165 çocuk, havuzda yüzme heyecanı yaşadı.

Şenlikte çocuklara çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Spor

Yenişehir Mersin Spor Haberler

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