Mersin Spor, Gabriel Olaseni ile Sözleşme Yeniledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Spor, İngiliz pivot Gabriel Olaseni ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Olaseni'nin geçmiş sezonlardaki savunma etkinliği ve enerji dolu oyununu övgüyle duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, İngiliz pivot Gabriel Olaseni'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında, Olaseni ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İngiliz pivotumuz, geçtiğimiz sezonda savunmadaki etkinliği, ribauntlardaki hakimiyeti ve enerjisiyle takımızın gücüne güç katmıştır. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve hedef birliğiyle yolumuza devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın yürek dağlayan sözleri: Beklemesinler

Şehit üsteğmenin yürek dağlayan sözleri: Beklemesinler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.