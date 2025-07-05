Mersin Spor'da Cihan Mumcuoğulları Genel Menajer Oldu
Basketbol Süper Ligi takımlarından Mersin Spor, Cihan Mumcuoğulları'nı genel menajer olarak atadı. Kulüp, 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Mumcuoğulları'nın deneyim ve vizyonu ile önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını duyurdu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da genel menajerlik görevine Cihan Mumcuoğulları'nın getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamasının devam ettiği bildirildi.
Bu kapsamda Cihan Mumcuoğulları'nın genel menajer olarak göreve başladığının belirtildiği açıklamada, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi, yönetim vizyonu ve basketbola katkılarıyla tanınan Mumcuoğulları'nın kulübümüzün sportif ve kurumsal hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır." denildi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor