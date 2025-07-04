Mersin Spor, Can Sevim ile Sözleşme Yeniledi

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Basketbol Süper Ligi takımlarından Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Sevim'in takımın gelişimine katkılarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, başantrenör Can Sevim ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 sezon planlamaları kapsamında Can Sevim ile sözleşme yenilendiği bildirildi.

Can Sevim'e başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Görev süresi boyunca takımımıza kazandırdığı disiplin, mücadele ruhu ve gelişim odaklı yaklaşımıyla kayda değer yükselişimizin mimarı olan Sevim ile yeni sezonda da aynı hedefe yürümekten mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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