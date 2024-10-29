Mersin Spor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarına Başladı
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirildi.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman, Servet Tazegül Spor Salonu'nda başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman öncesi Sevim, oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.
Isınma hareketleri ile başlayan idmanda basketbolcular taktik çalıştı.
Mersin Spor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş Fibabanka ile Mersin Spor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.