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Mersin Spor, Beşiktaş'a Deplasmanda Yenildi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü, deplasmanda Beşiktaş'a 72-66 mağlup oldu. Başantrenör Can Sevim, mağlubiyeti top kayıplarına ve detaylara bağlayarak takımın savunma alanında gelişmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş'a deplasmanda 72-66 mağlup olan Mersin Spor Kulübü'nde Başantrenörü Can Sevim, "Maçın gidişatını birkaç detay belirledi" dedi.

Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mersin Spor Kulübü deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a 72-66'lık skorla yenildi. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Başentrenör Can Sevim, mağlup olmalarındaki en önemli nedenlerinden birinin, yaptıkları top kayıplarının skoru aşağı çekmesi olduğunu söyledi. Maçın gidişatını birkaç detayın belirlediğini ifade eden Sevim, "Maçın genelinde dengeli bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Savunmamıza bu detayları ekleyebilseydik, yediğimiz sayıları önleyebilseydik veya ortada kalan topları alabilseydik kazanma şansımız olabilirdi. İyi mücadele ettik ve maç sonuna kadar dengeyi koruduk. Bu alanlarda kendimizi geliştirerek benzer zorlukları galibiyete çevirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Hiçbir maç kolay değil"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu vurgulayan Can Sevim, "Bütçeler ve rakiplerin kadro derinlikleri gibi faktörlere bakıldığında, her karşılaşmanın zorlu geçeceği ortada. Ancak Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Hiçbir rakibe karşı sahaya kolay bir maç çıkıyor gibi çıkamazsınız. Aynı motivasyonu koruyarak, sahada işlerimizi daha iyi yapmalı ve nereye kadar gidebileceğimize odaklanmalıyız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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