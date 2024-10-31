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Mersin Spor, Avrupa Kupalarında Yer Almayı Hedefliyor

Mersin Spor, Avrupa Kupalarında Yer Almayı Hedefliyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10 yıl aradan sonra yeniden mücadele eden Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Takım, ligde 4 maçta 3 galibiyet alarak 5. sırada yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl sonra yeniden yükselen Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 7 puanla 5. sırada bulunuyor.

Sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çeken Mersin Spor, ligin yeni ekibi olmasına rağmen sıralamadaki iyi konumunu ileriye taşımak ve belirlediği "Avrupa hedefine" ulaşmak için mücadele ediyor.

Takımın başantrenörü Can Sevim, AA muhabirine, ilk haftalar için belirledikleri hedeflere ulaştıklarını ve aldıkları 3 galibiyetin önemli olduğunu söyledi.

Sahalarında oynadıkları maçları kaybetmediklerine dikkati çeken Can Sevim, "Önemli rakiplerle oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan önemli takımları yenmeyi başardık. Zor bir deplasmandan da galibiyet çıkardık. Şimdi yolumuza daha güvenli adımlarla ilerleyebiliriz." dedi.

Basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir oyun izlettirdiklerini anlatan Can Sevim, "Kadromuz gün geçtikçe daha da oturacak. Hem savunmayı hem hücumu ikisini beraber daha iyi yaptığımızda daha iyi yerlere geleceğiz. Bizim hedefimiz kesinlikle seneye bu takımın Avrupa kupalarında yer almasını sağlamak." diye konuştu.

Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Can Sevim, "Sert ve tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Özmızrak: "Lige iyi başladık"

Akdeniz temsilcisinin oyuncularından Kartal Özmızrak da güzel bir atmosfer yakaladıklarını ifade etti.

Kentin basketbola ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Kartal, "Her maçın güzel bir atmosferde geçeceğine eminiz. Bu artarak devam edecektir. Avrupa kupası oynamak istiyoruz. Ligi gidebileceğimiz en üst sıralarda bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal Özmızrak, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mersin Spor, sezonun 5. haftasında deplasmanda 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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