Mersin spor: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de düzenlenecek Spor Haberleri Mersin haber: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de gerçekleştirilecek. Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de gerçekleştirilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 98 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi, Onur Çelik, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Kerem Şener, Yunus Emre Gündoğdu, Adem Asil, İbrahim Çolak, Hasan Bulut, Hamza Şamil Yılmaz ve Ferhat Arıcan temsil edecek. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Mersin Dünya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Mersin spor: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de düzenlenecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.