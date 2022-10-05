Mersin spor: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de düzenlenecek
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Mersin haber: Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de gerçekleştirilecek.
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 98 sporcu katılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi, Onur Çelik, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Kerem Şener, Yunus Emre Gündoğdu, Adem Asil, İbrahim Çolak, Hasan Bulut, Hamza Şamil Yılmaz ve Ferhat Arıcan temsil edecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor