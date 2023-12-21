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Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü 'Her Ay 1 Branş Projesi'ni tamamladı

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Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Her Ay 1 Branş Projesi' kapanış etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında 35 bin kişiye ulaşıldı ve çeşitli oyunlar oynayan engelli çocuklar etkinliğe katıldı.

Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce başlatılan "Her Ay 1 Branş Projesi"nin kapanış etkinliği düzenlendi.

Müdürlüğün açıklamasına göre, Valilik himayesinde hayata geçirilen projenin kapanış programı, Yenişehir ilçesindeki bir eğlence merkezinde yapıldı.

Etkinliğe katılan engelli çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, proje kapsamında bu yıl 35 bin kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sporu teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydeden Demir, "Spor branşlarını okul, tesis, alışveriş merkezi, öğrenci yurdu ve halka açık alanlarda düzenlediğimiz etkinliklerle tanıttık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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