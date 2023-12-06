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Mersin İdman Yurdu Efsaneleri İz Bırakanlar Müzesi'nde Buluştu

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Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz Belediyesi tarafından açılan İz Bırakanlar Müzesi, Mersin İdman Yurdu'nun efsane futbolcularını ağırladı. Müze, duygu dolu anlara sahne oldu.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 'İz Bırakanlar Müzesi', Mersin İdman Yurdu'nun efsane futbolcu ve teknik direktörlerini ağırladı. Müzenin Mersin İdman Yurdu odasında maziyi hatırlayan efsaneler, duygu dolu anlar yaşadı.

2 katlı tarihi bir Mersin evinin restore edilmesiyle kente kazandırılan müzeyi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan ve Mersin İdman Yurdu'nun efsane futbolcuları ziyaret etti. Mersin tarihine yolculuk imkanı sunan ve kente iz bırakmış isimleri yaşatan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi, çeşitli yaş gruplarından ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Efsaneler geçmişi hatırladı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin İdman Yurdu Kulübünün efsane oyuncuları ve efsane hocaları ile birlikte İz Bırakanlar Müzesi'ni gezdiklerini belirterek, müzenin bir bölümünde Mersin İdman Yurdu'nun anlatıldığını kaydetti. Başkan Gültak, hocaların müzeyi gezdikleri esnada geçmişlerini, kendi oynadıkları maçları hatırladığını, dolayısıyla da duygu dolu anlar yaşandığını ifade ederek, tüm Mersinlileri İz Bırakanlar Müzesi'ni gezmeye davet etti.

"Üstü Mersin İdman Yurdu, altı Mersin tarihi"

Mersin İdman Yurdu'nun efsane oyuncularından Ayhan Öz, "Ben ilk defa geliyorum buraya. Mustafa başkanımı tebrik ediyorum. Harika bir şey yapmış. Ben isterim ki bütün Mersin gelsin burayı görsün. Üstü Mersin İdman Yurdu'na ait, altı tarih. Burayı bu hale getirmek, büyük emek istiyor" dedi.

Yeni Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Özcan Kızıltan ise "Her şeyden önce Mersin'de iz bırakmış, Mersin'de emeği geçmiş, Çanakkale Savaşından tutun da eğitim anlamında, kültürel anlamda hizmet etmiş emeği geçmiş insanları burada bir arada görmek, böyle bir şeyin düşünülmüş olması beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Mersin'in böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyordum ama bu kadar detaylı ve güzel olacağını düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi ve arkadaşlarımızı gördük"

Mersin İdman Yurdu eski Teknik Direktörü Levent Arıkdoğan da İz Bırakanlar Müzesi'nin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, "Burada kendimizi gördük, arkadaşlarımızı, ağabeylerimizi, kardeşlerimizi gördük çok mutlu oldum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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