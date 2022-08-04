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Mersin haberleri... ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 kulvarda şampiyonluk hedefliyor

Mersin haberleri... ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 4 kulvarda şampiyonluk hedefliyor

Mersin haberi... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kulüp başkanı Serdar Çevirgen, yarışacakları 4 kulvarda da şampiyon olmak istediklerini bildirdi.

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kulüp başkanı Serdar Çevirgen, yarışacakları 4 kulvarda da şampiyon olmak istediklerini bildirdi.

Çevirgen, yazılı açıklamasında, Chelsea Gray ve Briann January transferleriyle yeni sezonun kadrosunun şekillendiğini belirtti.

Takımlarının, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun adayları arasında gösterildiğini vurgulayan Çevirgen, kulüplerini Avrupa'nın en büyük takımı yapacaklarını ifade etti.

Başarı için iddialı takım kurmanın önemli olduğunu anlatan Çevirgen, "Başta FIBA Kadınlar Avrupa Ligi olmak üzere yarışacağımız bütün kulvarlarda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Gerektiğinde ocak ayında yeni transferlerle takımımızı takviye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Basketbol Süper Ligi Mersin Yenişehir Chelsea Spor Haberler

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