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Mersin haberi | Tarsus Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Mersin haberi | Tarsus Belediyesi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Mersin haberleri: Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Tarsus Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Tarsus Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Turgut Okan yönetiminde Mehmet Çelebi Spor Salonu'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren oyuncular, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, takımın bugünkü antrenmanını izledi, oyunculara başarılı diledi.

Bozdoğan, yaptığı açıklamada, yetenekli ve başarılı voleybolcuları kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, başarılı sezon geçireceklerini vurguladı.

Başantrenör Okan da sezona sıkı bir şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Bu sezon başarı elde etmek istediklerini kaydeden Okan,"Takım olarak hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Her hocanın gönlünde bir play-off yatar. Doğal olarak benimde gönlümden önce play-off ardından da Sultanlar Ligi'ne çıkmak geçiyor." diye konuştu.

Takım kaptanı Elif Merve Ali de takımın kısa sürede uyum yakaladığını aktararak, yeni sezonda Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefledikleri aktardı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Spor

Tarsus Belediyesi voleybol Türkiye Tarsus Spor Haberler

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