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Mersin haberi! Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, futbolcularla buluştu

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Mersin haberi! Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, futbolcularla buluştu

Mersin spor haberi: Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Silifke Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Silifke Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Altunok, sezon hazırlıklarına Ünal Ünüvar Spor Tesisleri'ndeki antrenmanla başlayan takımı ziyaret etti.

Yöneticiler, teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Altunok, takıma üst liglere çıkması için gereken desteği vereceklerini aktardı.

Silifke Belediyespor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek de şampiyon olacaklarına inandıklarını kaydetti.

AA / Murat Pancar - Spor

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