Mersin haberi: Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapılacak Spor Haberleri Edinilen Mersin haberine göre 2022 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı, 4 Eylül Pazar günü Kilis'te düzenlenecek. 2022 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. ayağı, 4 Eylül Pazar günü Kilis'te düzenlenecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanlar Offroad Spor Kulübünün (KAROFF) organize edeceği yarış, saat 11.30'da başlayacak. Kupanın 2. ayağında 18 araç start alacak. Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak. Spor Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar Akdeniz Eylül Kilis Spor Haberler

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