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Mersin haberi | Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

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Mersin haberi | Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

Mersin haber: Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak.

Akdeniz 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, İtalya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Eylül tarihlerinde Pescara kentinde gerçekleştirilecek atletizmde yılın son uluslararası pist şampiyonasına Akdeniz Atletizm Birliği (MAU) üyesi 28 ülke katılacak.

Toplam 40 branşta madalyaların sahibini bulacağı organizasyonda Türkiye'yi, gülle atmada Alperen Karahan, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, disk atmada Enes Çankaya, 5 bin metrede Ramazan Baştuğ, 200 metrede Anthony George Smith, yürüyüşte ise Mazlum Demir ile Evin Demir temsil edecek.

Türkiye, daha önce üç kez yapılan bu şampiyonada; 9 altın, 13 gümüş, 19 da bronz madalya elde etmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Atletizm Türkiye Akdeniz İtalya Spor Haberler

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