Mersin haber... Mersin'de 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor - Haberler

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Mersin haber... Mersin'de 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Mersin haber... Mersin'de 14. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu hazırlıkları sürüyor

Mersin haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktalarının belirlendiği bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bu yıl 14'üncü kez düzenlenecek Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktalarının belirlendiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de koşulması planlanan maratonun başlangıç çivisi çakılarak, parkur ölçümünün gerçekleştirildiği belirtildi.

Maratonla ilgili kitapçığın da oluşturulduğuna yer verilen açıklamada, atletlerin 21 kilometrelik parkurda, vatandaşların da 5 kilometrelik halk koşusunda maraton heyecanı yaşayacağı kaydedildi.???????

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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