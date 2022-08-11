Mersin haberi! Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz minderden gümüş madalya ile ayrıldı Mersin haberler: Konya'da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları'nda, 79 kilogram Serbest Stil kategorisinde mindere çıkan Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya'da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları'nda, 79 kilogram Serbest Stil kategorisinde mindere çıkan Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Serbest Stil 79 kilogram sıkletinde mindere çıkan Akdeniz, final müsabakasında karşılaştığı rakibi İranlı Savadhouki Ali Bakhtiar'a 10-6 yenilerek, sahadan gümüş madalya ile ayrıldı. (Oğulcan Öner - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Konya Spor Güncel Haberler

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