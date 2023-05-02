Mersin'den Eskişehirsporlu taraftarları sorumlu tutan açıklama

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, Eskişehirspor ile dün oynanan maçta yaşanan olaylardan Eskişehirsporlu taraftarları sorumlu tutan bir açıklama yaptı.

Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, Eskişehirspor ile dün oynanan maçta yaşanan olaylardan Eskişehirsporlu taraftarları sorumlu tutan bir açıklama yaptı.

Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu arasında oynanan maçta gerçekleşen olaylarda taraftarlar hem polise hem de stada zarar verirken, yaşanan uzun süreli arbedeler amatör kameralara yansımıştı. Yaşanan olaylarla ilgili olarak Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, Eskişehirspor taraftarlarına yönelik tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Mersin Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehirspor taraftarlarının, centilmenlik dışı davranışlarıyla, takımını desteklemeye kendi imkanlarıyla gelen taraftarlarımıza uyguladığı alçakça saldırıyı lanetliyor, maç esnasında tribünde ve protokolde 90 dakika boyunca taraftarımızı provoke ederek tribün olaylarına sebebiyet vermelerinden dolayı kınıyoruz. Ayrıca Eskişehir Emniyetine bizlere gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ancak bazı polis memurlarının orantısız güç kullanarak taraftarımıza ve yöneticimize uyguladığı şiddeti kınıyor, yaralanana taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mersin İdman Yurdu'nun bu açıklaması Eskişehirsporlu taraftarlardan tepki çekerken, Eskişehirspor Kulübünün de bu açıklamaya cevap niteliğinde bir açıklama yayınlaması bekleniyor.

TFF 3. Lig 31. haftasında dün Eskişehirspor ile Yeni Mersin İdman Yurdu mücadelesinde Eskişehirspor, rakibini 2-1 mağlup etmişti. - ESKİŞEHİR