Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'nda ikinci gün yarışları başladı

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Mersin'deki Yenişehir Triatlonu, elitler kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor.

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Mersin'deki Yenişehir Triatlonu, elitler kategorisindeki müsabakalarla devam ediyor.

Türkiye Triatlon Federasyonunun desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla dün başlayan organizasyon, ikinci gününde sürüyor.

Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında bugün elitler kategorisinde yapılan müsabakalara katılan sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek.

Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 turda 5 kilometre koşacak.

Yarışın ardından düzenlenecek törende dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.