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Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı

Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı
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Mersin'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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