Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Gözaltı
Mersin'de yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 487 gram eroin, 920 gram esrar, 194 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 8 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.