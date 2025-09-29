Haberler

Mersin'de Uluslararası 14 Yaş Altı Tenis Turnuvası Başladı

Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 9 ülkeden 62 sporcunun katılımıyla Mersin'de başladı. Turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle düzenleniyor ve 5 Ekim'de sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Uluslararası Tenis Federasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen turnuva, Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü'ndeki kortlarda gerçekleştiriliyor.
Ana tablo maçlarıyla başlayan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Romanya, İsviçre, Fas, Mısır, Ukrayna ve Hollanda'dan 62 sporcu mücadele ediyor.
Mersin Tenis Yelken ve Yüzme Spor Kulübü Asbaşkanı Avni Sönmez, AA muhabirine, uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kentte her geçen yıl tenise olan ilginin arttığını dile getiren Sönmez, "Tenis, yılın 300 günü dışarda oynayabileceğimiz bir spor. Mersin, çok rağbet gösterilen bir tenis kenti haline geldi. Yurt dışından gelen çocukları misafir ediyoruz, kentimizi tanıyoruz. Buradaki çocuklarla arkadaşlık kurup maçlar yapıyorlar. Bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.
Uluslararası Mersin Cup 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası, 5 Ekim'deki final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
