Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 20 ilden 134 sporcu katıldı. Mersin'in spor şehri olma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 20 ilden 134 sporcu katıldı.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, açılış töreninde, kentin spor şehri olması konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir de Mersin'in ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini anlattı.

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen ise kentte bu yıl dünya ve Avrupa şampiyonaları düzenlemeyi planladıklarını belirterek, "Türk boccesi olarak seçkin bir yere sahibiz. Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona gelen sporcularımıza başarılar diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, organizasyonun başlama atışını yaptı.

Kadın ve erkeklerde hem bireysel hem de takım halinde karşılaşmaların yapılacağı Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası, 24 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Mersin Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şanlıurfaspor - Adanaspor maçı nereden izlenir? Konyaspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title