Mersin'de takımlar sahaya Türk bayraklarıyla çıkarak şehitleri andı

Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan Türk askerleri, spor camiası tarafından da unutulmadı. Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi Mersin'de de spor kulüpleri, şehitleri anmak için sahaya anlamlı bir şekilde çıktı.

Mersin Süper Amatör Küme'de hafta sonu Erdemli'de oynanan Erdemli Spor, Akdenizgücü Spor karşılaşmada takımlar, sahaya Türk bayraklarıyla çıkarak şehitlere saygı duruşunda bulundu. Kulüp yöneticileri ve teknik ekipler, 'Şehitlerimizi milletçe asla unutmayacağız' mesajı verirken, spor camiasının milli birlik ve dayanışma vurgusu dikkat çekti.

"20 şehidimizi anmak için sahaya bayraklarla çıktık"

Erdemli Spor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkanı İbrahim Yazar, "Erdemli Spor, Akdenizgücü Spor arasında müsabaka öncesinde 20 şehidimizi anmak için sahaya bayraklarla çıktık. Saygı duruşunda bulunduk. Her zaman önce vatan diyoruz. Şehitlerimizin ailesine başsağlığı yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Futbolculardan Taha Nural da, sadece bir maç için sahaya çıkmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda şehitlerimizi anmak için de sahaya çıktık. 20 şehidimizi anıyoruz, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - MERSİN