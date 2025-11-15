Haberler

Mersin'de takımlar sahaya Türk bayraklarıyla çıkarak şehitleri andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan Türk askerleri, spor camiası tarafından da unutulmadı.

Gürcistan'da yaşanan uçak kazasında şehit olan Türk askerleri, spor camiası tarafından da unutulmadı. Türkiye'nin pek çok kentinde olduğu gibi Mersin'de de spor kulüpleri, şehitleri anmak için sahaya anlamlı bir şekilde çıktı.

Mersin Süper Amatör Küme'de hafta sonu Erdemli'de oynanan Erdemli Spor, Akdenizgücü Spor karşılaşmada takımlar, sahaya Türk bayraklarıyla çıkarak şehitlere saygı duruşunda bulundu. Kulüp yöneticileri ve teknik ekipler, 'Şehitlerimizi milletçe asla unutmayacağız' mesajı verirken, spor camiasının milli birlik ve dayanışma vurgusu dikkat çekti.

"20 şehidimizi anmak için sahaya bayraklarla çıktık"

Erdemli Spor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkanı İbrahim Yazar, "Erdemli Spor, Akdenizgücü Spor arasında müsabaka öncesinde 20 şehidimizi anmak için sahaya bayraklarla çıktık. Saygı duruşunda bulunduk. Her zaman önce vatan diyoruz. Şehitlerimizin ailesine başsağlığı yakınlarına sabır diliyoruz" dedi.

Futbolculardan Taha Nural da, sadece bir maç için sahaya çıkmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda şehitlerimizi anmak için de sahaya çıktık. 20 şehidimizi anıyoruz, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.