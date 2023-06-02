Mersin'de Sabah Sporları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, 'Harekete Devam' sloganıyla kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporları devam ediyor. Vatandaşlar Büyükşehir'in yeni uygulaması ile spor öncesinde sağlık taraması hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, 'Harekete Devam' sloganıyla kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporları devam ediyor. Vatandaşlar Büyükşehir'in yeni uygulaması ile spor öncesinde sağlık taraması hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.

Sabah erken saatlerde güneşin doğuşunu karşılayan Mersinliler, güne spor yaparak başlıyor. Mezitli Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Fenerbahçe Meydanı, Kır Kahvesi yanı gibi kentin farklı noktalarında sürdürülen spor etkinliklerine katılan vatandaşlar, daha dinç bir vücut ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin tadını çıkarıyor.

Spora gelen vatandaşlar ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan sağlık taramasından da ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Böylelikle spor öncesi sağlık taramasından geçen vatandaşlar, kendilerine uygun olan egzersizleri, profesyonel antrenörler ve sağlık ekipleri eşliğinde gerçekleştiriyor.

ERİŞİK: "İNSANLAR MEMNUN, BU DA BİZİ MUTLU EDİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yüzme antrenörü olan Mustafa İslam Erişik, "Biz her gün sabah saat 6.30'da Galatasaray Meydanı'nda spor yapıyoruz. Fakat sadece burada değil, kentin birçok noktasında eşzamanlı olarak sabah sporu yapılıyor. Spor yapmaya gelen vatandaşlar, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sağlık taramasından da geçiriliyor. Sağlık için spor diyorum" dedi.

Yaz aylarına girilmesinin de etkisiyle katılımın her geçen gün daha da arttığını kaydeden Erişik, "Grup sayımız gitgide artıyor. Galatasaray Meydanı'nda 20-25 kişiyle başladığımız sabah sporu, şu anda 55-60 kişiyle devam ediyor. İnsanlar memnun ve bu da bizi mutlu ediyor. Bizde basketbol, voleybol, atletizm gibi birçok spor branşı var. Mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye sporla hitap etmeye ve sporu Mersin'e yaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"SABAH SPORU ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Farklı yaş gruplarından Mersinliler ise sabah sporu uygulamasını şu sözlerle değerlendirdi:

-Talat Çorakçı: "Ben sahilde yürüyüş yapıyordum. Büyükşehir'in sabah sporunu ilk defa gördüm, çok da hoşuma gitti. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını zaten çok takdir ediyorum. Vahap Seçer süper."

-Fatma Çakır: "Biz sürekli buradayız. 4 yıldır Büyükşehir'le birlikte spor yapıyoruz. Çok keyifli, çok güzel. Yaşlılığımız süper geçiyor. Güzel geçiyor, mutluyuz."

-Gülay Anteplioğlu: "Ara ara koşuyorum, spora katılıyorum, hep buradayım. Birlikte spor yapmak keyifli oluyor. Çünkü insan sporu evde de yapabilir, ama sıkılıyorsun. Burada hep birlikte yapıyoruz. Hocalar da muhteşem, güzel oluyor.

-Nermin Ömür: "Belediyemizden çok memnunuz. Her zaman geziler düzenliyor. Hele sporumuz dört dörtlük. Hiç boş kalmıyoruz. Hocalarımızın hepsi çok iyi, çok memnunuz. Mustafa hocamızla birlikte, spor sonrasında halk oyunları çalışması da yapıyoruz. O da bir farklılık katıyor bize. Hepsi değişik bir tarzda yaptırıyor, ama hareketler bizim yaşımıza göre ve çok güzel."