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Mersin'de Olimpik Deneme Yarışları düzenlendi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
Mersin'de Olimpik Deneme Yarışları düzenlendi

Mersin'de Türkiye Atletizm Federasyonunca Olimpik Deneme Yarışları düzenlendi.

Mersin'de Türkiye Atletizm Federasyonunca Olimpik Deneme Yarışları düzenlendi.

Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda çeşitli branşlarda yarışlar yapıldı.

Erkekler ve kadınlar kategorilerindeki yarışlara yurt genelinden 141 sporcu katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Atlamalar Koordinatörü Hakan Beceren, AA muhabirine, atletizmde sezonu Mersin'de açtıklarını söyledi.

Kendilerini uzun bir sezonun beklediğini dile getiren Beceren, "Olimpik kadrodaki sporcularımızın kampı da burada devam ediyor. Olimpik deneme yarışı bir gün sürecek. Sporcular, çeşitli branşlarda mücadele etti. Bu olimpik deneme yarışları önemli çünkü Avrupa ve dünya şampiyonaları barajlarını deneyerek kendilerine kota almak için çaba içerisine giriyorlar." diye konuştu.

Organizasyon, branşlardaki yarışların tamamlanmasıyla sona erdi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

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