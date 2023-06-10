Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu düzenlendi

Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu'na Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 76 yabancı, Türkiye'den de 25 farklı ilden 191'i kadın toplam 579 sporcu katıldı. Sporcular 4 farklı parkurda mücadele etti ve dereceye girenler belli oldu.