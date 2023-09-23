Mersin'de 'Kaykay, Scooter ve Paten Şöleni' düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Park içerisinde yer alan Skate Park'ta 'Kaykay, Scooter ve Paten Şöleni' düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şölende katılımcılar doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür Park içerisinde yer alan Skate Park'ta 'Kaykay, Scooter ve Paten Şöleni' düzenlendi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şölende katılımcılar doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından aktif yaşamı desteklemek ve insanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleşen şölende katılımcılar, sporla eğlenceyi birleştirmenin keyfini yaşadı.

Bisiklet kullanımının ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların motorlu araçlar yerine alternatif ulaşım yöntemlerini tercih etmesinin amaçlandığı haftada, Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta boyunca bilinçlendirici etkinlikler gerçekleştiriliyor.