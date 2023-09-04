Mersin'de Kadınlar Tribünleri Doldurdu

Mersin'de düzenlenen köyler arası futbol turnuvasının final maçında tribünler kadınlar tarafından dolduruldu. Annelerin bebekleriyle maça gelmesi ve yaşlı kadınların ilgi göstermesi dikkat çekti. Turnuvanın şampiyonu olan Kayacı Futbol Takımı, karşılaşmadan çekilen Karakeşli takımının yerine geçti.

- Bebeklisi, bastonlusu, çok sayıda kadın maça gelip takımlarına destek verdi

Bazı anneler bebekleri ile maça gelirken, bastonlu 70 yaşlarındaki kadınların bile ilgi göstermesi dikkat çekti

MERSİN - Mersin'de 122 karşılaşmanın oynandığı köyler arası futbol turnuvasının final maçında tribünleri kadınlar doldurdu. Bazı anneler bebekleri ile maça gelirken, 70 yaşlarındaki bastonlu kadınların da müsabakaya ilgi göstermesi dikkat çekti.

Erdemli ilçesinde geleneksel hale gelen ve 18 yıldır devam eden futbol turnuvasına bu yıl 42 köy ve mahalle takımı ile binden fazla futbolcu katıldı. Kaymakamlık koordinesinde Erdemli Belediyesi'nin de desteğiyle yapılan, iki aydır devam eden turnuvada 122 karşılaşma oynandı. İlk günden itibaren çekişmeli geçen turnuvanın finali olan 122. karşılaşmaya Kayacı ile Karakeşli takımları çıktı. Kayacı Sosyal Tesisleri'ni bir çoğu kadın, yaklaşık 8 bin taraftar doldurdu. Tribünlere sığmayan taraftarların bir kısmı maçı kayalıklar ile araç kasaları ve sahanın çevresinde izleyip, takımlarına destek verdi. Bazı anneler bebekleri ile gelirken, yaşları 70'lerde olan kadınların da maça ilgi göstermesi dikkat çekti. 1-1 berabere devam eden maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterince Karaeşli takımı itiraz ederek, karşılaşmadan çekildi. Bunun üzerinde Kayacı Futbol Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Saha içerisinde ve tribünlerde erkekler arasında zaman zaman gergin anlar yaşansa da takımların kadın taraftarları maç boyunca tezahüratlarda ve sevinç gösterisinde bulundu.

Turnuvanın şampiyonu kadınlar

Turnuvayı baştan itibaren takip ettiklerini belirten Nazife Evdilek, "Turnuvanın şampiyonu kadınlar. Dostluk, iyilik, gençlerimiz kazansın" dedi. Köylerinin çocuklarını desteklemeye geldiklerini dile getiren diğer kadınlar ise kendileri içinde bir aktivite olduğunu ifade etti.

67 yaşındaki Şerife Cücü de, "Bütün maçları izliyorum. Milli takımlıyım. Burada da kendi köyümün takımını tutuyorum. İnşallah kupa bizim" diye konuştu. 3 tane oğlunun takımda yer aldığını heyecanla anlatan Şahsenem Cüce ise kupayı almak istediklerini kaydetti. 2.5 aylık bebeği ile maça geldiğini aktaran Hediye Cücü, kaleci olan eşine destek verdiklerini aktardı.

Turnuvadaki coşkunun görülmesi gerektiğini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Herhalde milli maçlarda böylesine bir coşku yoktur diye düşünüyorum. 42 mahalleden 122 karşılaşmada yüzlerce sporcumuzun katıldığı müsabakanın sonuna geldik. Kadınlarımızın ve geçlerimizin bir arada olduğu sporun birleştirme gücünün en büyük örneğini burada yaşıyoruz" şeklinde konuştu.