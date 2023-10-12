Mersin'de Jandarma ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Ortak Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçların fenni muayene, takoğraf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konuları kontrol edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Jandarması ekiplerince, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Kazanlı Denetim İstasyonunda yük ve tehlikeli madde taşıyan 268 aracın fenni muayene, takoğraf kullanımı, sürücülerin yasal hız sınırları ile çalışma/dinlenme sürelerine uyup uymadığı, alkol etkisi altında araç kullanımı ve araçların zorunlu mali sigortaları konularında denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekibi yük taşıyan araç sürücülerine, kendilerinin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı ve ikazlarda bulundu. - MERSİN