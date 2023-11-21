Mersin'de hakeme kramponlu saldırı

Mersinin Erdemli ilçesinde, amatör lig maçında hakeme kramponla saldıran futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi.

Süper Amatör Lig'de Erdemli Limon spor ile Mut İdmanyurdu Belediye spor Erdemli Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Mut İdmanyurdu Belediye spor'un 2-0 önde olduğu maçta, Erdemli Limon spor oyuncusu Galip Gök, 90 artı 13'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Sinirlerine hakim olamayan Gök, soyunma odası koridorundan geri dönerek elindeki kramponla sahaya girdi.

Önce yan hakem Adnan Polat'a ardından da orta hakem Burak Filik'e saldıran futbolcuyu takım oyuncuları ve yöneticileri durdurmaya çalıştı.

Yaşananlar nedeniyle maçın hakemi Burak Filik, karşılaşmayı erteledi.

Maçın hakemleri daha sonra darp raporu alıp, emniyete giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

Öte yandan, futbolcunun hakemlere saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdemli Limon spor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir de yaptığı açıklamada, yapılan davranışın spor ahlakına sığmadığını ve futbolcunun kulübüyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi.