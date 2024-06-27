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Mersin'de Gençlik ve Spor Okulları Açıldı

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Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Vali Ali Hamza Pehlivan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin yönlendirilmesi ve sporun önemine vurgu yaptı. Açılan yaz okullarında 35 farklı branşta kurslar düzenlenecek ve 5-18 yaş arası çocuklar katılabilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise 51 tesiste 200 antrenör eşliğinde eğitim verileceğini belirtti.

Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce spor okullarının açılışı dolayısıyla Edip Buran Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, buradaki konuşmasında, sporu önemsediklerini ve gençlerin yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin tesislere ilgi gösterdiğini dile getiren Pehlivan, "Açtığımız bu yaz okullarında 35 branşta kurslar düzenlenecek. 5-18 yaş arası çocuklarımız bu kurslara katılabilecek. Geçen yıl 43 bin, bu yıl ise 60 bin kişiye ulaştık ama bu sayıyı 100 bin çocuğumuza ulaşarak artıralım. Her branştan başarılı ve milli sporcularımızın çıkacağına inanıyorum. 100'ün üzerinde spor tesisimiz var. Bu tesislerimiz dolsun, taşsın istiyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise 51 tesiste ağırlanacak katılımcılara 200 antrenör eşliğinde eğitim verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara hediye verildi. Karate ve cimnastik sporcuları ile halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA / Spor

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