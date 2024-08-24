Mersin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlenecek

Mersin'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor Festivali düzenlenecek.

2024 Hareketlilik Yılı kapsamında tüm bireylerin harekette kalmaları, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Mersin'de düzenlenecek festivalde yarın saat 14.00-18.00 arasında bir alışveriş merkezinin etkinlik alanında; sabit makara bisiklet, bilek güreşi, floor curling, basketbol, masa tenisi, dart, mini futbol, taekwondo pumse gösterisi, zumba ve zumba kids gösterilerinin yanı sıra gençlik etkinlikleri çerçevesinde ise Kafkas halkoyunları gösterisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca Deneyap Teknoloji Atölyesi Standı'nda teknoloji çalışması ve el sanatları sergisi de düzenlenecek. - MERSİN