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Mersin'de 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' başladı

Mersin'de 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' başladı
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Mersin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' başladı.

Mersin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' başladı. Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Yerel dinamiklerin de ulusal politika belgesinin sirayet etmesini istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Engelsiz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda katılımcılar, gençlerin gelecekteki ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çeşitli grup çalışmalarına katıldı. Gençlerin fikirlerini ifade etmesi ve Türkiye'nin gençlik politikalarına dair vizyon oluşturulması hedeflenen çalıştaya katılan öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, hedefler ve somut eylem önerileri geliştirerek, gençlik politikalarının şekillenmesine katkıda bulunacak. Çalıştay kapsamında, 11 politika alanının ve alt başlıklarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

"Çalıştaylar aralık ayı boyunca tüm illerde gerçekleştirilecek"

Çalıştayın açılışına katılan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Türkiye genelinde 81 ilde Gençlik Politika Belgesi'nin yenilenmesine dair gerçekleştirdikleri 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nın aralık ayı boyunca tüm illerde gerçekleştirileceğini söyledi. Çalıştay hakkında bilgi veren Efendioğlu, "Bu çalıştaylarla o illerdeki gençlerin ve gençlik kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının; ildeki gençlerin durumuna ilişkin, beklentilerine ilişkin, taleplerine ilişkin ve yerel dinamiklerin ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan gençlik politika belgesinin yansıtılmasına ilişkin görüş ve önerilerini bir araya getiriyoruz. Politika belgemizde toplam 11 ana başlık var. Çalıştay kapsamında bu 11 ana başlıkta ayrılmış oturumlar gerçekleşiyor. Gençlerimiz diledikleri oturumların gerçekleştiği salonları ziyaret edip, o konuyla alakalı taleplerini, düşüncelerini, önerilerini dile getiriyorlar. Biz de çalıştayların ardından hem il düzeyinde, hem de ulusal düzeyde hazırlanacak olan politika belgesi içerisinde yerel bir politika ve ardından da ulusal bir gençlik politikasının parçalarını gençlerimizden gelen yorumlarla ve katkılarla beraber şekillendiriyor olacağız" diye konuştu.

"Çalıştaylarla ilgili geri dönüşler çok renkli ve çok hareketli"

Gerçekleştirilen çalıştaylarla ilgili geri dönüşlerin çok renkli ve çok hareketli olduğunu dile getiren Efendioğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin hepsinin ortak olarak istedikleri, talep ettikleri bazı konular var. Esasında bunu tespit ediyoruz. Ama bununla beraber il il değişen, bölge bölge değişen bazı dinamikler olduğunu da görüyoruz. Aslında bizim politika belgesini şekillendirirken yerel düzeyden başlayarak, iller düzeyinden başlayarak bir düzenleme yapmak istememizin, böyle çalıştayları düzenlememizin bir sebebi bu. Yerel dinamiklerin de ulusal politika belgesinin sirayet etmesini istiyoruz. İllerden, illerin kendi yapısına göre değişen farklı dinamikler olmakla beraber bütün illerde gençlerin benzer şekilde dile getirdiği konular da oluyor. Biz de bundan yola çıkarak, bu gençlik politika belgesini yenilenmesi sürecini; gençlerin kendi politikalarını kendilerinin şekillendirdiği, kendi görüş ve taleplerinin yer bulduğu ve bakanlığımızın bütçesinin önceliklerinin gençlerden gelen taleplerle şekillendirildiği bir süreç olarak vurguladık."

"Gençlik Politika Belgesi'nin Gençlik Haftası'nda duyurulması hedeflenecek"

Gençlik Politika Belgesi'nin; hem bakanlığın, hem de tüm kamu kurumlarının, gençleri ilgilendiren bütün konularda nasıl bir yaklaşım ortaya koyacağını, hangi konuları öncelik haline getirdiğini ve getirmesi gerektiğini belirleyen bir döküman olduğuna işaret eden Efendioğlu, "Bu süreç içerisinde öncelikli olarak yerel çalıştaylar, ardından bölgesel çalıştaylar, ardından tematik çalıştaylar gerçekleşecek. ve Gençlik Politika Belgesi'nin, 2025 yılında Gençlik Haftası'nda duyurulması hedeflenecek. Bu belgenin bütün kamu kurumlarının gençlere dair dizayn ettikleri politikalar ve belirlemiş oldukları çalışma alanlarına rehberlik etmesini, öncelikleri belirleme noktasında ışık tutmasını hedefliyoruz, planlıyoruz. Bütün çalışmalarımızı dizayn ederken, bakanlığımızın gençlik merkezleri, gençlik kampları, genç ofisler bütün bu tesislerde gerçekleştireceğimiz her türlü çalışmayı planlarken, uygulama aşamasına getirirken, politika belgesinin hazırlanma sürecinde gençlerden ne talep geldiyse bunları öncelik haline getirerek, buraların konseptini bu kapsamda tekrardan revize edeceğiz ve güncelleyeceğiz" dedi.

"Mersin'in özel bir önemi var"

Mersin'in, Gençlik ve Spor Bakanlığı için için önemli bir il olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Birincisi bizim Türkiye genelinde en fazla gençlik kampımızın bulunduğu il burası. Mersin sınırları içerisinde 6 gençlik kampımız bulunuyor. Binlerce kapasitesi olan, Türkiye genelindeki farklı illerden yıl boyunca gençlerimizin geldiği ve gençlik kamplarımızda misafir edildiği bir il. Bu açıdan Mersin'in özel bir önemi var. İkincisi de bu etkinliğin gerçekleştiği bu tesis Engelsiz Gençlik Merkezi, Türkiye genelindeki bizim 522 gençlik merkezimizden tek örnek diyebiliriz. Çünkü ilk Engelsiz Gençlik Merkezi olarak dizayn edilmiş olan özel bir yapı. Bu yapının da yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Efendioğlu, beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile çalıştayların yapıldığı sınıfları ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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