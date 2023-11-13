Mersin'de düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen '7. Uluslararası Satranç Turnuvası' başladı. Geleneksel hale gelen ve her yıl oyuncu sayısı daha da yükselen turnuvaya 13 ülkeden ve 26 şehirden toplam 291 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun olduğu turnuvaya, Azerbaycan'dan 31, İran'dan 10, Rusya'dan 4, Suriye'den 3, Gürcistan'dan 1, Hindistan'dan 1, Kırgızistan'dan 1, Norveç'ten 1, Türkmenistan'dan 1, Filistin'den 1, ABD'den 1, KKTC'den 2 ve Türkiye'den 234 sporcu katılım gösterdi. 18 Kasım tarihinde sona erecek turnuvada başarılı olan sporculara, A kategorisinde 269 bin 500 TL, B kategorisinde 66 bin 250 TL, C kategorisinde 22 bin 750 TL, D kategorisinde ise 14 bin TL, toplamda 372 bin 500 TL ödül verilecek.

"Organizasyonları en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz"

Satranç turnuvası organizasyonunu her geçen yıl çok daha iyi noktalara taşıdıklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, "Her sene kasım ayında turnuvayı düzenliyoruz. Geleneksel hale geldiği için de geçen seneye göre katılım artış gösterdi" ifadeleriyle katılımdan çok memnun olduklarını söyledi. Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Gökayaz, "Sakinlik çok önemli, motivasyon, konsantrasyon, dikkat çok önemli. Tüm bunları etkili, iyi bir şekilde sağlayabilirlerse başarı kaçınılmaz olur. Sporcuların tüm müsabakalarında başarılı olmalarını diliyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu organizasyonları en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Mersin Satranç Turnuvası herkesin aradığı bir turnuva haline geldi"

Düzenledikleri çok sayıda turnuvanın arasında Mersin'in özel bir yerde olduğunu kaydeden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Gerek turnuvanın organizasyonu, gerek sağlanan imkanlar noktasında herkesin aradığı bir turnuva haline geldi. 7.'sini düzenlemek hiç kolay değil. Elbette Türkiye Satranç Federasyonu'nun ve Mersin İl temsilcilerimizin çok ciddi katkıları var. Ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de satranç sporuna verdiği destek için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Sporcuların Mersin'de aradıkları konforu bulduklarını ve bahar havasında doyasıya dolaştıklarını da vurgulayan Tulay, "Bugün buraya sınırlı olmasına rağmen 300'e yakın sporcu katılıyorsa bu organizasyonun başarılı olmasından kaynaklanıyordur. Elbette ödüller de son derece güzel ve turnuvanın cazibesini arttırıyor. Sporcular kendilerini son derece iyi hissedecekleri bir turnuva olan Mersin Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında kendilerini hep böyle görmek istiyorlar. Diğer yıllar buradan çok daha üst düzeyde turnuvaların çıkmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin bu yıl Türkiye'deki en kaliteli turnuvayı düzenledi"

Mersin'in bu yıl Türkiye'deki en kaliteli turnuvayı düzenlediğini belirten Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ise "Oyuncu kalitesi çok yüksek. Buradan 1 veya 2 tane uluslararası bir norm çıkacağını düşünüyoruz. Toplam 13 ülke 26 farklı ilden de turna katılım sağlandı. 4 kategoride oynanıyor. Turnuvada 360 bin liranın üstünde ödül var. Hepsine ben başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN