Mersin'de Dron Destekli Trafik Denetimi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 13 ilçede dron destekli yoğunlaştırılmış trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 10 bin 660 araç ve 11 bin 354 şahıs sorgulandı, 128 şüpheli yakalandı ve 32 araç trafikten men edildi. Ayrıca 192 araç sürücüsüne 606 bin 447 lira idari para cezası kesildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 13 ilçede dron destekli yoğunlaştırılmış trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri il genelinde bulunan sorumluluk bölgesinde arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy kontrol ve denetime katılan ekipleri yerinde denetleyerek, vatandaşlar ile sohbet etti ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Asayiş ve trafik timleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 47 trafik timi ile 13 asayiş timi katıldı. Yapılan denetimlerde 10 bin 660 araç ile 11 bin 354 şahıs sorgulanırken, araması bulunan 128 şüpheli yakalanırken, trafiğe uygun olmayan 32 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca toplamda 192 araç sürücüsüne 606 bin 447 lira idari para cezası kesildi. - MERSİN