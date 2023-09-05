Mersin'de trafiğe açık alanda drift yapan 2 sürücüye toplamda 61 bin 92 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

Mersin'de drift yapan 2 sürücüye 61 bin lira ceza kesildi

Ekipler ceza kestikleri sürücülerin ehliyetine de geçici süreyle el koydu

MERSİN - Mersin'de trafiğe açık alanda drift yapan 2 sürücüye toplamda 61 bin 92 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine de geçici süreliğine el konulurken, araçlar trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ve Yenişehir ilçesinde trafiğe açık alanda drift yaptıkları iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki kavşakta 01 SZ 867 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücünün A.İ. olduğunu belirleyen ekipler, şahsa 20 bin 324 lira ceza uygularken, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

Yenişehir ilçesi 18. Caddedeki kavşakta 33 AGA 331 plakalı otomobiliyle drift yapan T.D. hakkında da trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapan ekipler, sürücüye 40 bin 768 lira para cezası keserek, sürücü belgesine el koydu.

Ayrıca 2 sürücünün de otomobili trafikten men edildi.