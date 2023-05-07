Mersin'de depremzede çocuklar için özel maç yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla 10 Mayıs Çarşamba günü Mersin'de "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla 10 Mayıs Çarşamba günü Mersin'de "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına özel etkinliklerle devam edildiği belirtildi. "Omuz Omuza" kampanyası kapsamında 10 Mayıs Çarşamba günü Mersin Stadı'nda saat 17.00'de gösteri mücadelesi düzenleneceği aktarıldı.

Özel müsabakada 25 depremzede çocuğun, futbolcular ve sanatçılarla 20'şer dakikalık iki devre üzerinden maç yapacağı ifade edildi.

Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada takımların teknik direktörlüğünü ise Volkan Demirel, Arda Turan ve Vincenzo Montella'nın üstleneceği kaydedildi.