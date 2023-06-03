Mersin'de Binlerce Çocuk Toroslar İfet Çocuk Oyunları Şenliği'nde Yarıştı ve Eğlendi

Mersin'in Toroslar ilçesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Toroslar İfet Çocuk Oyunları Şenliği düzenledi. Binlerce çocuk, bayrak koşusu, fasulye torbası atma, halat çekme, çift ayak sıçrama ve koordinasyon parkuru yarışları gibi etkinliklerde yarıştı ve animatörlerin de katkısıyla geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlendi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların başarı ve azimlerini kutladı ve çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Mersin'de düzenlenen etkinlikte binlerce çocuk hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Toroslar İfet Çocuk Oyunları Şenliği'nde binlerce çocuk doyasıya eğlendi. İlçedeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen İlkokul Fiziksel Etkinliklerde (İFET), bayrak koşusu, fasulye torbası atma, halat çekme, çift ayak sıçrama ve koordinasyon parkuru yarışları yapıldı. Yarışmalar çekişmeli mücadelelere sahne olurken, müsabakalarda öğrenciler, bir ekip olarak hareket ederek becerilerini ortaya koydu. Akbelen Mahallesi'ndeki statta yapılan etkinliğe veliler de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar sahada ter dökerken aileleri de tribünde aynı heyecanı yaşadı ve alkışlarıyla destek verdi. Animatörlerin de renk kattığı etkinlikte çocuklar, geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, ilçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Tülücü, şube müdürleri, kurum ve okul müdürleri ile öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar İfet Çocuk Oyunları'na katılarak başarı ve azimlerini ortaya koyan tüm çocukları kutladı. Yılmaz, "Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çocuklarımızı unutmuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan çok mutlu olduk. Çocuklarımız, umudumuz ve bizlerin yaşama sevincidir. Onları her daim mutlu etmek için varız, yanlarındayız. İlçe Milli Eğitim ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün işbirliğinde düzenlediğimiz bu şenlik ile amacımız, hem geçmişimizden gelen geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak hem de bu mirasımızı gelecek nesillere taşımaktır. Başta eğitim olmak üzere, sağlık, spor ve sanat alanlarında fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yanlarında olduğumuz çocuklarımızın, milli değerlerine bağlı ve geleceğe ümitle bakan nesiller olarak yetişmesi için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN