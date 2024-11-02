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Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Devam Ediyor

Mersin'de Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası Devam Ediyor
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü gününde, Buket Öztürk yarı finalde mücadele ederek finale yükseldi. Şampiyonada, Emine Dursun ve Buket Öztürk çift kategorisinde finalde karşılaşacak. Diğer kategorilerde de sporcular altın madalya için yarışacak.

Boccede Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın üçüncü günü başladı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde devam ediyor.

Dün, yarı finale yükselen tek geleneksel kategorisinde Buket Öztürk bugün çıktığı müsabakada adını finale yazdırdı.

Şampiyonada çift gelenekselde Emine Dursun ve Buket Öztürk finalde yarışmak için mücadele edecek.

Şampiyonada volo basamakta adını finale yazdıran İnci Ece Öztürk ile çift kızlar rolede Mine Türker-İnci Ece Öztürk ikilisi de altın madalya için ter dökecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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