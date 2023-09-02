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Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı

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Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları sona erdi. 25 ülkeden 97 sporcu mücadele etti. Final müsabakaları yarın başlayacak.

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı.

Sporcular şampiyonanın ikinci gününde yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.

İki gün süren elemelerde gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:

AletlerSporcular
YerAhmet Önder, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu
Paralel barAhmet Önder
Kulplu beygirFerhat Arıcan
Asimetrik paralelSevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür
Atlama masasıBengisu Yıldız, Ceren Biner
HalkaMehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu
BarfiksAhmet Önder, Mert Efe Kılıçer
Organizasyonda final müsabakaları, yarın saat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Mersin Dünya Spor Haberler

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