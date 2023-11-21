Mersin'de amatör spor kulübü başkanı pusu kurulan saldırıda yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde pusu kurulan amatör spor kulübü başkanı yaralandı.

Olay ilçeye bağlı, Gözlükule Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı T.G. (42) yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araç ile siteden çıkarken, pusu kuran kişilerin uzun namlulu tüfek ve tabancalı saldırısına uğradı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda, T.G.'nin yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarken kaza yapınca otomobili terk edip bir motosiklet gasp ettiklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - MERSİN