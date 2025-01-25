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Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Heyecanı Başladı

Mersin'de 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası Heyecanı Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleşen turnuvada, Türkiye, Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye'den 200 veteran tenisçi mücadele ediyor. Turnuvanın ilk gününde sporcular finale kalmak için kıyasıya yarıştı.

Mersin'de düzenlenen "4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası"nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Masa Tenisi Spor Kulübünce (MEMTEK) organize edilen turnuva, Seyfi Alanya Spor Salonu'nda başladı.

Dört kategoride yapılan turnuvaya, Türkiye, Rusya, Irak, Ukrayna, İran ve Suriye'den 24'ü kadın 200 veteran tenisçi katıldı.

Turnuvanın ilk gününde ter döken sporcular, finale kalmak için mücadele verdi.

MEMTEK Başkanı Muhsin Seçer, AA muhabirine, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kente gelen sporcuları iyi bir şekilde ağırladıklarını dile getiren Seçer, "Her sene bu turnuvayı yapmayı düşünüyoruz. Mersin'i en yüksek mertebeye çıkarmayı hedefliyoruz. Yarın daha da güzel maçlar olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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